E’ il primo importante annuncio in vista delle prossime elezioni: il sindaco uscente ci riproverà.

Lo ha detto nella conferenza stampa di questo pomeriggio, 13 febbraio.

Ricandidatura per il sindaco

Il sindaco Cristina Tedaldi ha annunciato la sua ricandidatura per le prossime elezioni comunali, rompendo il silenzio che fino ad ora ha accompagnato questi primi mesi che precedono le elezioni.

Da confermare ancora qualche nome della squadra che comporrà la lista ma molti sono quelli che restano nelle fila della maggioranza, vicina al centro-sinistra.

La parola d’ordine sembra essere continuità del lavoro già fatto in questi anni per portare a termine alcuni progetti: “In questi cinque anni ho lavorato per il mio paese e ne sono felice – ha spiegato il sindaco uscente – Leno è in cammino verso lo sviluppo, con vivacità, efficienza e attenzione verso tutti”.

Silenzio dalle attuali minoranze

Ancora non si sa come si muoverà l’attuale minoranza per sfidare il sindaco uscente. Per ora non sono stati fatti nomi ma è probabile che è brave si saprà qualcosa di più.

Tutti i dettagli sul ManerbioWeek in edicola dal 15 febbraio.

LEGGI ANCHE: Vendevano alcool a minorenni: multati due bar di Leno