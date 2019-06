Primo Consiglio comunale post-elezioni con il sindaco Riccardo Canini che ha svelato la Giunta.

Ecco la nuova Giunta di Dello

Primo Consiglio comunale dopo le elezioni del 26 maggio e dunque anche primo da sindaco per il neo eletto Riccardo Canini che ha svelato i nomi degli assessori. Con lui in Giunta ci saranno Rossella Cavalli, che sarà vice sindaco e assessore ai Servizi sociali e alle Politiche giovanili, Giuseppe Contessa che avrà le deleghe ai Lavori pubblici, alla Protezione Civile e allo Sport, Marcello Barilari che sarà assessore al Bilancio e alla Pubblica istruzione e Ambra Boldrini che sarà assessore esterno con deleghe al Commercio e alle Attività produttive. Il capogruppo per quanto riguarda la maggioranza sarà Fabio Gandini mentre per la minoranza sarà Matteo Cristini.

