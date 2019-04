Il senatore Gianpietro Maffoni si candida per Lega e centrodestra di Orzinuovi.

Il senatore Gianpietro Maffoni è il candidato sindaco per Lega e centrodestra di Orzinuovi. Dopo l’unione di Fratelli d’Italia con la Lega è ormai certo il nome del loro candidato sindaco, che è Gianpietro Maffoni, attualmente senatore e consigliere di minoranza. “Una lista di centrodestra compatta per poter dare un volto nuovo al paese”, almeno, così ha commentato il candidato sindaco, che però sta progettando una presentazione ufficiale per la sua ascesa in campo per questa settimana, dove rivelerà programma elettorale e nomi dei candidati.

