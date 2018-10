Dopo l’arresto dell’imam, il consigliere regionale Federica Epis chiede che vennga chiusa la moschea a Orzinuovi.

Imam e moschea abusiva

“Il clamoroso arresto dell’estremista islamico dimostra, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la Lega aveva ragione di stigmatizzare le attività nella moschea abusiva di Orzinuovi, che deve essere immediatamente chiusa”. Commenta così Federica Epis, consigliere regionale della Lega eletta in provincia di Brescia, l’ordine di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Salvini a carico dell’imam Ahmed Elbadry Elbasiouny Aboualy, che predicava anche a Orzinuovi. “La scuola coranica insediata nel centro islamico di via Francesca non è certo garanzia di laicità – ha continuato l’esponente leghista – Ma la presenza di predicatori pericolosi conferma le nostre preoccupazioni e rafforza la volontà di cambiamento rispetto a questa Amministrazione comunale buonista e complice. Buon senso e normalità devono tornare in città, così come deve tornare il rispetto delle regole: dobbiamo applicare la legge regionale e far chiudere la moschea abusiva. Alle prossime elezioni comunali la Lega vuole vincere per salvare Orzinuovi”.

