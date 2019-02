I dieci anni da sindaco di Andrea Ratti: la fine di un’epoca per Orzinuovi e uno sguardo al futuro.

I dieci lunghi anni di Andrea Ratti

La fascia tricolore a volte pesa, ma dà grandi soddisfazioni. Almeno la pensa così Ratti, 43 anni, che l’ha indossata per un decennio e adesso si trova in dirittura d’arrivo del suo mandato da primo cittadino: eletto nel 2009 e nel 2014, dopo l’esordio amministrativo nel 2004 come consigliere di minoranza dove «stavo zitto e studiavo molto», si è trovato per un lungo tempo al comando. E ora lasciare gli dispiace: “Ho ricevuto di più di quello che ho dato”.

