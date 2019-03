Gallera a sostegno di Cugini: la Regione appoggia il candidato del Centrodestra. L’assessore al Welfare questa mattina ha conosciuto il segretario della Lega in corsa alle prossime elezioni.

“Fatemi capire, sarà un Centrodestra unito? Benissimo. Allora non potete che avere il nostro appoggio. La Regione punta sulle compagini compatte. In bocca al lupo Alessandro, siamo dalla tua parte!”.

Con queste parole, questa mattina, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha appoggiato pubblicamente la candidatura di Alessandro Cugini, conosciuto come segretario della Lega locale e membro del Direttivo provinciale. Alle prossime elezioni di maggio, il trentenne clarense affronterà Massimo Vizzardi, sindaco uscente che punta al secondo mandato. Cugini poterà avanti il progetto di una compagine unita, quella del Centrodestra che si compone con il Carroccio, Forza Italia, la Civica per Cugini sindaco e Fratelli d’Italia. Anche la vice presidente della Commissione sanità Simona Tironi e il consigliere regionale Claudia Carzieri hanno manifestato il loro appoggio per Cugini. Presenti anche il capogruppo di Forza Italia Fabiano Navoni e il coordinatore Pasquale Cardillo.

Gli esponenti regionali erano a Chiari in occasione dell’inaugurazione del reparto di Medicina del presidio ospedaliero dell’Asst Franciacorta.

