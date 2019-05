Il sindaco Giancarla Zernini invita i cittadini di San Paolo a recarsi alle urne per evitare il commissariamento.

Rischio commissariamento

Il rischio serio e concreto è quello del commissariamento.

Infatti alle elezioni di domenica, a San Paolo, sarà presente solo il simbolo di Autonomia Municipale, guidato dall’attuale sindaco Giancarla Zernini.

Ed è proprio quest’ultima a lanciare un appello. «Per la prima volta nella sua storia, il nostro Comune si rivela incapace di proporre almeno due liste – ha spiegato il primo cittadino – E’ un fatto desolante che non possiamo sottovalutare: l’interesse concreto e disponibile verso la cosa pubblica, soprattutto in realtà piccole come la nostra, va scomparendo». Obiettivo, evitare il commissariamento e per fare questo sarà necessario raggiungere due quorum: il 50 per cento più 1 degli aventi diritto che devono partecipare al voto e il 50 per cento più 1 di voti minimi a favore.

