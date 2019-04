E’ Fiorenza Gardoni il candidato sindaco per la Lista Civica di Orzinuovi, una delle prime donne a correre per l’alta carica a Orzinuovi.

Una donna in campo per la Civica a Orzinuovi

E’ stato finalmente designato «l’erede» di Andrea Ratti, che dopo 10 anni di mandato deve abbandonare la poltrona, e contro ogni pronostico, è l’assessore Fiorenza Gardoni, 52 anni, insegnante in città, fresca di cinque anni di esperienza in Amministrazione alle Politiche educative.

Sarà lei a guidare la rinnovata Lista civica, che recentemente si è fusa con «Orzinuovi cambia» di Lorenzo Agnelli, dando un ricambio di persone all’interno del gruppo.

Gardoni è una delle poche donne in città che si sono messe in gioco per l’alta carica, e nonostante l’emozione, spera di poter intraprendere la nuova avventura, qualora gli orceani le concedano la fiducia.

