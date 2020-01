Filippo Spagnoli è stato nominato vice sindaco di Montirone.

Spagnoli vice sindaco

Montirone ha un nuovo vicesindaco: è l’assessore all’Istruzione, Cultura e Sport Filippo Spagnoli, 26 anni, pluripreferenziato alle elezioni di maggio con 393 voti.

La notizia era nell’area, considerando che durante il Consiglio comunale dell’8 ottobre, a seguito dell’approvazione del nuovo statuto, il sindaco Eugenio Stucchi aveva detto in modo esplicito che Spagnoli sarebbe diventato a breve vice sindaco. E ora è arrivata anche l’ufficialità. “E’ stato un percorso lungo e difficile, non è stato semplice far capire alle persone come mai non sono diventato subito vice sindaco – ha commentato Spagnoli – Ho persino litigato con mio papà che, assieme a tanti amici, non aveva capito la scelta di dimettermi dalla carica di consigliere dopo poche ore dalla vittoria delle elezioni”.

