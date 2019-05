Enrico Letta a Chiari in vista delle Europee. Nel corso nella serata, in un bar del centro, ha espresso anche il suo sostegno ai candidati della lista del Pd.

Enrico Letta a Chiari in vista delle Europee

Un incontro in vista delle Europee. A pochi giorni dal voto, Enrico Letta ha fatto tappa a Chiari. Al Centrale di piazza Zanardelli è arrivato insieme Pier Luigi Mottinelli (ex presidente della Provincia di Brescia) candidato al Parlamento Europeo e al consigliere regionale Gian Antonio Girelli. “Siamo Europei” è stato il motto dell’aperitivo elettorale e alla serata, molto partecipata, non è mancato il sostegno per i candidati alle Comunali, che saranno sempre domenica 26 maggio, in lista con il Partito democratico e a sostegno del sindaco uscente Massimo Vizzardi.

TORNA ALLA HOME