Alla fine sarà una corsa a tre: Giordano Lanzanova, classe 1976, si candida alla guida della sua civica Urago Futura.

Elezioni Urago: Giordano Lanzanova si candida

Anche Giordano Lanzanova sarà della partita insieme a Progetto in Comune di Gianluigi Brugali e a Noi per Urago di Primo Podavitte, cugino dell’attuale sindaco Antonella Podavitte. “A breve organizzeremo degli incontri in piazza per farci conoscere dai cittadini – ha spiegato Lanzanova – Siamo un gruppo di uomini e donne tra i 18 e i 43 anni che guarda al futuro del paese”. Lanzanova ha spiegato che questo progetto non ha nulla a che vedere con la sua esperienza alla guida dell’associazione di Destra La Decima: “Questa è una civica vera e propria che ha come obiettivo quello di rilanciare i servizi e ricreare quel legame sociale all’interno della comunità che negli ultimi anni si è perso”.

