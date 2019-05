Il primo cittadino Alfredo Bonetti ha vinto per la seconda volta consecutiva la sfida con il suo avversario.

Elezioni Rudiano: Bonetti confermato sindaco

Come in occasione delle Amministrative del 2014, Bonetti, candidato per Cittadini al Centro, ha battuto il rivale Pietro Vavassori, ex sindaco di Rudiano. E anche in questo caso per Bonetti è stata una vittoria netta. “Sono felice e orgoglioso che i rudianesi mi abbiano confermato e affidato ancora a ma e al mio gruppo la guida del paese – ha spiegato Bonetti – Come mi sono impegnato in questi anni, farò uguale per quelli che ci aspettano sempre nel bene e nell’interesse del paese”.

