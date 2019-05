Elezioni amministrative: Gianluigi Brugali è il nuovo sindaco di Urago.

Elezioni comunali Urago

Sarà Brugali di Un Progetto in Comune a guidare il piccolo paese della Bassa per i prossimi cinque anni. Ha superato in tutti i seggi i due avversari politici: Giordano Lnzanova di Urago Futura e Promo Podavitte (cugino del sindaco uscente Antonella Podavitte) di Noi per Urago. “Sono contento e ringrazio chi mi ha dato fiducia. Già da domani sarò al lavoro per la comunità”, ha commentato il neo sindaco

