L’aveva promesso alla sua fidanzata: “Se vinco, ci sposiamo”. E ora Marco Franzelli, oltre ad allestire il nuovo ufficio, dovrà anche preoccuparsi di organizzare le nozze

Un testa a testa incredibile

Marco Franzelli è il nuovo sindaco di Roccafranca per un pungo di voti: 8 per essere precisi. Quelli che hanno diviso la coalizione di Centrodestra (Franzelli è un rappresentante della Lega) a quella guidar da Maria Antonietta Garda. Determinante è stata la frazione di Ludriano dove Franzelli ha fatto incetta di voti. E ora per Franzelli ci sarà un doppio impegno: non solo quello di primo cittadino ma anche quello di marito dal momento che, prima delle elezioni, si era lasciato andare a una scommessa con la fidanzata.

