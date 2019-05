Questa volta ce l’ha fatta e le sue saranno solo lacrime di gioia. Riccardo Canini è il nuovo sindaco di Dello

La rivincita

Sconfitto cinque anni fa, il rappresentante di Insieme per Dello si è preso la rivincita e, secondo i dati ancora ufficiosi, ha conquistato la carica di primo cittadino con circa il 55 per cento delle preferenze, sconfiggendo il suo avversario Matteo Cristini. “Sono felicissimo, inizieremo a lavorare da domani mattina – ha commentato Canini – Dopo aver visto la Lega prendere qui a Dello il 52 per cento alle Europee qualche dubbio sulla nostra vittoria mi e’ venuto. Ma ci ho sempre sperato e creduto”.

