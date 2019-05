Carlo Chiari continuerà a guidare Cologne: la coalizione di Cambiamo Cologne infatti ha stravinto la tornata elettorale

La conferma

Il sindaco uscente ha avuto la meglio sui suoi due avversari: Danilo Verzeletti e Moira Faustini. Un successo mai messo in discussione con i colognesi che hanno continuato a dare fiducia al sindaco uscente. “È quasi un plebiscito di chi lavora, chi non alza mai toni, chi vuole il bene della comunità, solo lavorare per il bene della comunità, e questo è un gruppo che sa lavorare per la comunità, è un vittoria del popolo”, sono state le prime parole a caldo di Chiari

