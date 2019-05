Elezioni a Chiari: l’affluenza alle urne. I cittadini sono chiamati al voto per decidere chi sarà il prossimo sindaco della città.

Elezioni a Chiari

La giornata è iniziata presto. Dalle 7 alle 23 si vota per decidere il primo cittadino che governerà Chiari per i prossimi 5 anni e fuori dai seggi si sono riunite subito tantissime persone, tra candidati e non. I clarensi oggi dovranno scegliere se riconfermare il sindaco uscente Massimo Vizzardi, che ha nella sua coalizione tre civiche e il Pd (Patto per Chiari insieme, Chiari al Centro, Pd e Per una Chiari Virtuosa) o scegliere il candidato del Centrodestra Alessandro Cugini. Il segretario della sezione locale del Carroccio è riuscito ad unire Lega, Forza Italia e Civica per Cugini (nella quale sono confluite la Civica di Chiari e Fratelli d’Italia). Già questa mattina, ognuno nel proprio seggio, Vizzardi e Cugini hanno votato.

L’affluenza alle urne – IN AGGIORNAMENTO

Buona l’affluenza a Chiari. Alle 12, orario in cui è stato fatto il primo conteggio, i cittadini che sono già andati alle urne sfiorano il 30% di coloro che hanno diritto al voto. L’affluenza ha infatti raggiunto 28,86%. Hanno diritto al voto a Chiari 13.894 abitanti. Insomma, hanno già votato circa 4mila persone (3.939).

