‍Elezioni a Chiari: inizia lo spoglio per scoprire chi vincerà tra Vizzardi e Cugini. Alle 14 sono iniziati i conteggi per le Amministrative.

Aggiornamento delle 15.40

È un vero e proprio testa a testa. Al contrario delle aspettative, poco prima delle 16, la situazione non è ancora chiara e i seggi conquistati da Vizzardi e Cugini sembrano essere pari. I seggi sono 15. Chi vincerà?

Elezioni a Chiari

L’ora “x” è arrivata. Chi vincerà tra il sindaco uscente Massimo Vizzardi e il candidato del Centrodestra Alessandro Cugini? Lo spoglio ha preso il via alle 14 e nei seggi, al Morcelli e al Polo (su viale Mellini e in via Lancini) c’è fermento. L’affluenza è stata alta e si sono presentati a votare il 74,66 % degli aventi diritto. Si parla di un totale di 10.373 cittadini su 13.894. Ma se la Lega ha trionfato alle Europee, accadrà lo stesso per le Comunali? Al momento non sono ancora stati segnalati grossi distacchi, la situazione sembra inizialmente di parità, ma le cose possono cambiare.

