Sarà una corsa a tre quella alle prossimi elezioni. Pare dunque scemare la possibilità di un’alleanza fra gli ex componenti della maggioranza e l’opposizione di centrosinistra.

Gli antefatti

Il sindaco Gianpietro Ferrari è caduto il 12 novembre scorso dopo le dimissioni in massa dei consiglieri. Per farlo non erano sufficienti i quattro consiglieri di minoranza ma è stata necessaria la presenza di Elena Bonomelli e Maddalena Proto, consiglieri da tempo critiche con il sindaco, e del vicesindaco Diego Orlotti e del consigliere Omar Plebani che da diversi mesi avevano messo in luce varie problematiche nell’Amministrazione.

Da novembre si sono susseguiti attacchi, risponde e controrisposte, soprattuttto fra gli ex alleati.

Elezioni 2020, la situazione

Al momento tutti e tre i gruppi sono al lavoro.

Prima di tutto Corte Franca, all’opposizione e prima ancora alla guida del paese con Giuseppe Foresti, correrà quasi sicuramente da sola senza stravolgimenti nel suo pensiero né nella sua anima.

Il gruppo degli uscenti dalla maggioaranza sta lavorando per la realizzazione di un progetto e uno squadra e vari incontri e riunioni sono già stati posti in essere.

L’ex maggioranza rimane in silenzio anche se ci sono state riunioni e incontri.

I partiti

I partiti di centro-destra potrebbero giocare un ruolo importante nelle prossime elezioni come lo hanno fatto in quelle passate? Per ora non si sa come si porranno Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. A rigor di logica potrebbero correre separate, visto che in passato Ferrari era sostenuto soprattutto dalla Lega e Bonomelli, Proto, Orlotti e Felappi da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Tutti i dettagli in edicola con il ChiariWeek del 24 gennaio.