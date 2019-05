E’ finito ora lo spoglio delle schede

È il sindaco di Seniga è Elena Ferrari

Cambio ai vertici, Seniga sarà ora guidata da una donna. È stata la lista “Un futuro per Seniga” la più preferenziata a queste amministrative.

Dopo di loro la lista di Carlo Leone Mazzolini con simbolo Lega Salvini Lombardia, seguiti dalla “Civica Seniga” di Giuseppe Boldori Sindaco uscente.

“I risultati della Lega alle Europee non ci davano molte speranze avendo tra le altre liste un candidato sindaco con simbolo di partito – ha commentato la Ferrari – A volte capita ancora che il piccolo Davide sconfigga il gigante Golia. A convincere con tutta probabilità è stato il nostro programma fatto di idee fresche e innovative. Ringrazio i senighesi per la fiducia e il mio gruppo per aver lavorato al meglio durante questa campagna elettorale”.

