Divorzio «all’italiana» in casa centrodestra: Forza Italia lancia gli stracci e si «fidanza» con il sindaco Andrea Soregaroli .

Divorzio in casa centrodestra, Valsecchi con Soregaroli

Si erano tanto amati ma alla fine Soregaroli e il tempio crematorio sono riusciti a dividerli.

Già perché il centrodestra da ieri, giovedì mattina, è ufficialmente separato, mancano solamente le dichiarazioni ufficiali.

Se prima la loro forza era un legame compatto, anche per le elezioni, negli ultimi mesi in paese c’era già chi aveva fiutato aria di tempesta all’interno del partito: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non erano più poi così tanto innamorati, a partire dal cambio dei vertici in Forza Italia, con il nuovo commissario, il giovanissimo Andrea Valsecchi, candidato, ma non eletto, nel gruppo di minoranza di Gianfranco Bosio, il «Centrodestra per Quinzano».

Mercoledì sera la spaccatura definitiva.

Leggi le interviste complete venerdì su Manerbio Week

TORNA ALLA HOME