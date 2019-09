Dal Comando della Polizia Locale al Parlamento?

Bazma Bouzid

Dal comando di Polizia Locale al Parlamento tunisino? Bazma Bouzid si è candidata per le prossime elezioni politiche in Tunisia che si terranno il 4/5/6 ottobre.

L’ex comandante della Polizia Locale di Gargnano è finita sotto indagine nell’ambito dell’inchiesta della Procura riguardo al presunto «concorso truccato», secondo chi indaga, del ruolo di comandante della Polizia Locale di Bagnolo Mella.

Questa vicenda è tutt’altro che definita e in attesa di sapere come andrà, Bazma Bouzid è in corsa per un seggio di deputata in patria.

La cosa singolare e curiosa è che Basma Bouzid (così come il sindaco di Bagnolo Cristina Almici) è iscritta a Fratelli d’Italia, il partito capitanato da Giorgia Meloni e ha condiviso un programma, che in certi punti, va proprio in contrapposizione con le idee di Fratelli d’Italia.

