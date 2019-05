Corzano supera il 50% del quorum con il 63,63% dei votanti a urne ancora aperte. A questo punto la riconferma di Giovanni Benzoni come sindaco è praticamente scontata

Il diritto e il dovere del voto hanno vinto su Corzano: il quorum è stato superato del 50% con il 63,63% dei votanti quando mancano ancora quasi quattro ore alla chiusura delle urne. Questi i dati delle 19. E l’ha anche appena confermato Giovanni Benzoni, sindaco uscente, che si è ricandidato in paese con una lista unica. Per lui la sfida più ardua: superare il 50% dei votanti così da scongiurare il commissariamento del Comune. Ci sarebbe anche un secondo paletto, e cioè che più della metà dei voti sia valida, ma, scaramanzia a parte, è impossibile che oltre la metà dei cittadini che si siano recati ai seggi abbia poi invalidato la scheda. “E’ sicuramente un risultato importante in ogni caso – ha fatto sapere il candidato – Sono contento. Aspetto lo spoglio di domani per sapere se sarò riconfermato come primo cittadino, questa sarà la mia seconda sfida”.

