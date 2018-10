Rubrica “Il governatore risponde”: per inviare le vostre domande al governatore Attilio Fontana scrivete a ilgovernatorerisponde@netweek.it

La domanda di questa settimana

Buonasera governatore, nel 2013 ho dovuto fare adeguamenti sia esterni che interni al mio appartamento per agevolare mia moglie divenuta purtroppo disabile. Ho fatto regolare domanda tramite il mio comune di residenza dei rimborsi previsti ma ad oggi non ho ancora visto nulla se non un comunicato della Regione, fatta al mio comune e che io ho dovuto sollecitare, in cui si comunica che i soldi previsti per i rimborsi non sono stati trasmessi dallo Stato. Ora io – e quanti come me hanno fatto domanda nel 2013/2014 – si sentono presi in giro. Oltre che ad una risposta può dare seguito positivo a questa mia e risolvere la questione? Sono ormai passati 5 anni… Grazie.

Gianluca – Arcore

Il governatore risponde

Gentile signor Gianluca, per molti anni il Ministero delle Infrastrutture non ha alimentato il fondo previsto dalla legge 13/89 per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, per cui nel tempo si sono accumulate molte domande di cittadini che, come lei, hanno richiesto il contributo. Con Decreto Interministeriale n. 67 del 27/02/2018 (pubblicato nel maggio scorso) è stato finalmente ripartito uno stanziamento pluriennale alle Regioni per il suddetto fondo, nelle annualità dal 2017 al 2020. L’importo totale assegnato a Regione Lombardia consentirà di liquidare le domande in graduatoria, raccolte fino a circa marzo 2016 compreso. Ad oggi i nostri uffici hanno provveduto ad un primo scorrimento della graduatoria liquidando le domande presentate fino a marzo 2013 e nelle prossime settimane verrà eseguito un ulteriore scorrimento. La procedura prevede che Regione trasferisca ai Comuni le risorse e questi ultimi li assegnino ai propri cittadini in graduatoria, chiudendo l’iter amministrativo di liquidazione delle domande. Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore specificazione.