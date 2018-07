Si è svolta ieri, nel palazzo Pirelli a Milano, l’Assemblea Coldiretti Lombardia, dove Ettore Prandini è stato riconfermato presidente.

Presenti

Alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi, dell’Assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, dell’Assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni.

Prandini riconfermato presidente

E’ seguita una tavola rotonda in cui si sono toccati temi di grande rilevanza per lo sviluppo ed il sostegno delle politiche agricole, centrate sulla necessità di incentivare una cultura per la valorizzazione dei prodotti e del territorio, soprattutto in un ottica europea dove è necessario tornare a dare la giusta importanza al Made in Italy.

Etichette

Grande soddisfazione della platea per le parole del ministro Centinaio che garantisce il massimo impegno su temi molto sentiti quali una migliore etichettatura dei prodotti e la valorizzazione delle eccellenze italiane nei mercati esteri.