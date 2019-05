Il sindaco uscente Marco Scartapacchio è stato riconfermato.

La vittoria

Il leader della lista Cigole Viva ha ottenuto oltre il 70% dei voti. “Sono contentissimo, è davvero un grande risultato”, ha dichiarato.

Alle sue spalle Claudia Fezzoli con la lista Cigole Per Tutti.

“È vero, non abbiamo vinto, ma da oggi saremo in consiglio pronti a fare un’opposizione scrupolosa – ha annunciato la candidata sconfitta – Cercheremo di instaurare un rapporto di vicinanza con i cittadini: è questo, secondo noi, ad essere sempre mancato in Comune”.

