Nell’edizione uscita oggi di Manerbio Week con lo speciale elettorale e tutti i candidati, purtroppo, non abbiamo inserito tre candidati consiglieri della lista Siamo Mairano e Pievedizio di Igor Zacchi. I tre in corsa sono Alberto Bellini, Andrea Arrigoni e Luisa Guerra, che in caso di elezione, daranno tutto il possibile per il paese.

Per l’errore, ci scusiamo con il candidato sindaco, i candidati consiglieri della lista Siamo Mairano e Pievedizio e tutti i lettori.

