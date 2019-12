L’Irpef aumenta… ma per mantenere i servizi a Orzinuovi.

L’Amministrazione aumenta l’Irpef e in Consiglio scoppia il putiferio. Nonostante fosse l’antivigilia di Natale il clima in sala consiliare lunedì è stato teso come una corda di violino, specialmente per quanto riguarda il punto dove l’assessore al Bilancio Federica Epis ha annunciato un aumento dell’Irpef. Una comunicazione che ha fatto esplodere il malcontento delle minoranze di Fiorenza Gardoni e Ambrogio Paiardi, che hanno chiesto di trovare soluzioni alternative agli aumenti. Ma la risposta di Epis è stata chiara: “Dovevamo mantenere i servizi”.

