Anche Pralboino ce l’ha fatta a tenere il suo sindaco, quorum superato con il 59,13 dei votanti.

Anche Pralboino supera il quorum, Spoti sindaco

Anche il paese bassaiolo ha superato la sfida con il commissariamento, Franco Spoti sarà di nuovo sindaco, ci sono alte probabilità, dato che il numero dei votanti ha superato la metà con il 59,13%. Mancano ancora quattro ore alla chiusura delle urne ma Pralboino ha superato la prova con l’elettorato e scongiurato il commissariamento. Impossibile che domani, durante lo spoglio, il candidato e la sua lista non raggiungano il numero di preferenze necessarie per avere Spoti ancora come sindaco.