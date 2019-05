Amministrative 2019 ad Alfianello prova la corsa anche l’ex vicesindaco

Domenico Chiari lancia la sfida

Nato e cresciuto nel Comune bassaiolo, classe 1947, Domenico Chiari, scende in campo con una sua lista in vista dell’appuntamento elettorale del 26 maggio.

Ex membro dell’Amministrazione Zani si è dimesso circa un anno fa. Il 72enne, sposato con due figli e felicemente nonno, raggiunto il traguardo della pensione si è avvicinato alla politica nel 2014 candidandosi nella lista dell’attuale sindaco e ricoprendo da marzo 2015 a gennaio 2018 la carica di vicesindaco, sino alla scelta delle dimissioni.

“Ho fatto questa scelta perché non condividevo più il modo di agire di fronte alle problematiche che i cittadini esprimevano in Comune, così ho preferito fare un passo indietro e iniziare a valutare che cosa avrei voluto per gli alfianellesi e con quali persone avrei potuto correre le amministrative per fornire loro risposte concrete alle loro esigente” ha spiegato Chiari.

Il candidato sindaco ha così composto una lista di persone nuove riunione nella “Insieme per Alfianello”.

“Siamo indipendenti da qualsiasi forza politica, il nostro interesse è solo per il nostro paese e per la nostra comunità – ha sottolineato Chiari – Ho sentito il dovere morale di trovare una soluzione concreta per la nostra cittadinanza questa è la motivazione principale condivisa anche con i membri del nostro gruppo; la volontà di poter far fronte alle reali necessità dei cittadini. Vogliamo proporre una visione nuova fatta di concretezza a favore di tutti”.

Chiari e i suoi candidati vogliono garantire agli alfianellesi la presenza costante e la continua informazione al cittadino, la sicurezza, il rispetto dell’ambiente e del territorio, oltre alla cultura e all’istruzione. Al suo fianco Monica Barbieri, Giuseppina Filippini, Giliola Nicolis, Carolina Generali, Francesca Marinoni, Elena Ramponi, Giampiero Zani e Sergio Avisani.