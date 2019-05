Tenta la corsa alle prossime amministrative del 26 maggio a Seniga

Candidato sindaco Carlo Leone Mazzolini

Il 46enne senighese, appassionato di ciclismo vive nel Comune bassaiolo con moglie e due figli.

La sua prima presenza in Amministrazione comunale risale a dieci anni fa, la prima esperienza seduto ai banchi dell’opposizione e la seconda in maggioranza come assessore allo Sport, Tempo libero e Spettacolo.

Mazzolini, militante della Lega da dieci anni, in vista del prossimo appello al voto ha deciso di creare la sua squadra e tentare la corsa al Municipio con la lista “Seniga insieme”, candidandosi questa volta per la fascia tricolore.

Diverse le motivazioni della sua scelta . “In questi anni ho lavorato per riportare le attività sportive a livelli accettabili rivalorizzando il calcio e facendolo conoscere anche alle realtà limitrofe ottenendo come risultato una convenzione prolungata con le società calcistiche vicine – ha spiegato Mazzolini – La valorizzazione è stata messa in atto anche per il palazzetto comunale garantendone l’utilizzo tutte le sere della settimana con diverse attività, oltre a collaborare con la realtà della ginnastica artistica, con la Acs per la realizzazione della festa dello sportivo, oltre a organizzare la giornata di discesa sul fiume Oglio in canoe e gommoni, escursioni in bicicletta e camminate sotto le stelle”.

La sua volontà è quella di “cambiare il volto a questo paese e credo di essere in grado di realizzare le mie idee, perché secondo me ci vuole molto poco, basta partire dall’ordine e dalla pulizia, e effettuare accuratamente la manutenzione ordinaria e straordinaria – ha commentato il candidato – Penso inoltre di riuscire a portare Seniga a una serenità e a un’armonia degli anni passati quando in questa comunità ci salutava ed eravamo tutti uguali, che ora non percepisco più, e non capisco cosa sia cambiato”.

Al suo fianco i candidati consiglieri Graziano Premoli, Carlo Reghenzi, Igor Zorzetti, Arrigo Bosi, Genny Manenti, Gloria Fattorusso, Oriana Martinelli, Giuseppe Margotti, Giandomenico Bonaglia e Domenico Zacchi.