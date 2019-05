Un pomeriggio pieno di tensione ai seggi, dove i candidati Laura Alghisi, Sergio Zanetti e Yuri Maffezzoni si sono sfidati fino all’ultimo voto

Una grande sfida

Laura Alghisi con la lista Idee in Comune per Verolavecchia ha ottenuto 940 voti, Yuri Maffezzoni, con Centrodestra per Verolavecchia, 813 voti e Sergio Zanetti, Vivere Verolavecchia, 580 voti. E’ stato subito chiaro il testa a testa tra Alghisi e Maffezzoni che ha visto riaffermarsi il sindaco uscente per pochi voti. “E’ stata molto dura, devo dire grazie alla mia squadra perché hanno lavorato tutti con molto impegno – ha spiegato il primo cittadino – Ha vinto la squadra, non il sindaco”.

