Alessandro Cugini ha presentato la squadra con il sostegno di MatteoSalvini. Il candidato in corsa alle elezioni amministrative di maggio ha introdotto alla cittadinanza tutti i volti della compagine del Centrodestra.

Presentato il Centrodestra

Una serata per presentare il programma e i candidati. Questa sera, al salone Marchetti di via Ospedale Vecchio, è stato protagonista il candidato sindaco del Centrodestra Alessandro Cugini. Il segretario della Lega ha introdotto alla cittadinanza i volti delle liste del Carroccio, di Forza Italia e della Civica con Cugini (dove confluiscono Fratelli d’Italia e la “vecchia” Civica di Chiari). Il 26 maggio, Cugini sfiderà il sindaco uscente Massimo Vizzardi.

I punti salienti della serata

“Pace sociale” e “dialogo” queste le due principali parole d’ordine. Nei punti del programma non manca però l’attenzione alla sicurezza (con caserma dei carabinieri e potenziamento della Polizia locale), l’aiuto alle associazioni e la loro valorizzazione, l’ascolto dei bisogno di imprenditori e agricoltori, la riapertura della scuola del Santellone e tanto altro ancora che i candidati esporranno anche nei prossimi giorni (e che sarà approfondito sull’edizione del ChiariWeek in edicola il 10 maggio). Alla base di tutto vi è infatti l’obiettivo di riportare Chiari al centro, far sì che sia un luogo strategico e fortemente attrattivo.

Il sostegno di Matteo Salvini

Con Cugini c’è anche Matteo Salvini. Il leader della Lega, nonchè vice premier e Ministro degli interni, ha incontrato negli scorsi giorni il candidato clarense e ha espresso il suo massimo sostegno alla coalizione da lui guidata.

