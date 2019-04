Aldo Barucco è il candidato del Centrodestra di Castrezzato. E’ stato annunciato che sarà lui a raccogliere il testimone del sindaco uscente Gabriella Lupatini.

Aldo Barucco è il candidato del Centrodestra

La data “x” si avvicina e finalmente anche a Castrezzato si iniziano a sciogliere le riserve. Il candidato del Centrodestra è Aldo Barucco. Il 43enne, sposato, svolge la professione di responsabile commerciale estero al gruppo Polieco. Laureato in Storia, ha sempre avuto una passione per la politica e ha deciso di scendere in campo con l’intento di proseguire quanto già iniziato, ma anche con tanta voglia di rinnovamento. Barucco raccoglie il testimone del sindaco uscente, Gabriella Lupatini che volge alla conclusione del secondo mandato e si trova dunque alle redini da 10 anni. A breve anche l’altra parte (o più di una) politica dovrebbe sciogliere le riserve.

TORNA ALLA HOMEPAGE