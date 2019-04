Al via l’aperi-tour elettorale del candidato Alessandro Cugini. L’uomo del Centrodestra di Chiari ha incontrato i cittadini nel cuore della città.

La campagna elettorale entra nel vivo. Questa sera, il candidato del Centrodestra Alessandro Cugini ha incontrato gli i cittadini nel cuore della città, in piazza Zanardelli. Dopo l’annuncio della candidatura nella nuova sede della Lega e la presentazione con il sostegno di numerosi politici, erano iniziati gli incontri domenicali. Questa sera ha invece preso il via il primo vero e proprio ciclo di incontri. Cugini, segretario della Lega di Chiari, è riuscito ad unire il Centrodestra clarense: vanta infatti il sostegno del Carroccio, di Forza Italia, di Fratelli d’Italia e della Civica per Cugini sindaco. Il candidato correrà alle elezioni comunali del 26 maggio contro il primo cittadino, in carica Massimo Vizzardi.

