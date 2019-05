Alle amministrative di maggio c’è anche l’ex vicesindaco

A Pontevico si candida anche Luciano Migliorati

In corsa come candidato alla carica di sindaco a Pontevico c’è anche Luciano Migliorati e la lista di cui è capogruppo è la “Orientati a Pontevico”

.

Il 45enne di casa a Chiesuola, sposato e padre di due figlie, che da circa due anni lavora nel mondo della disabilità come assistente, è stato attivo in maggioranza in due differenti mandati.

“Non sono nuovo alla politica e nonostante la mia età, ho già avuto una buona esperienza in Amministrazione – ha spiegato Migliorati – Sono stato assessore allo Sport con il sindaco Gatta e assessore ai Servizi Sociali durante la prima Amministrazione Bozzoni e vicesindaco fino a qualche mese fa, quando, a seguito del mio voto contrario al Bilancio di previsione per il 2019 (che anticipava grossi, grossissimi tagli al sociale) il sindaco stesso mi ha revocato le deleghe”.

Un risvolto che ha portato a delle valutazioni sul futuro da parte del candidato sindaco della Orientati a Pontevico. “Da quel momento la mia strada e quella dell’attuale maggioranza si son divise in quanto la politica dell’attuale compagine è cambiata e in coscienza non potevo condividere la loro linea di governo – ha spiegato il 45enne – Ho coinvolto in una nuova lista delle persone, che come me, sono sensibili alle esigenze e alle problematiche della scuola e dei cittadini”.

Il nuovo gruppo è stato descritto da Migliorati come una squadra giovane e accomunata dalla voglia di fare e dall’attenzione ai più deboli. “Tutti in modo diverso abbiamo a cuore il nostro paese con tutte le sue sfaccettature e le sue peculiarità. Nel nostro gruppo ci sono persone impegnate come volontarie in vari settori e figure professionali che spiccano e non passano certo inosservate nel loro campo”.

Per la Orientati a Pontevico è fondamentale l’attenzione rivolta al bambino, al ragazzo, all’anziano, ad ogni cittadino in tutti i campi, sia che si tratti della scuola, del sociale o dello sport, una maggiore attenzione al paese, un investimento in sicurezza e non meno importante una presenza puntuale e costante del sindaco fra la gente.

A fianco di Luciano Migliorati, presenti nella lista, correranno per la carica di consiglieri Roberta Berardi, Floriana Bolis, Marco Bonfanti, Emiliana Cortesi, detta Emi, Maria Luisa Errante, Angelo Linetti, Giovanni Mambreani, Samanta Micic, Marco Pari, Vanessa Portesani, Daniela Zani e Davide Zubani.