A Pompiano stravince la Lega: Giancarlo Comincini ha battuto Sara Acerbis.

A Pompiano stravince la Lega: Comincini batte Acerbis

Uno scarto di oltre 400 voti ha permesso a Giancarlo Comincini di vincere con un risultato che non lascia margine al dubbio, tranne la sconfitta di Sara Acerbis. “Sono molto contento, abbiamo raggiunto i risultati che speravamo – ha detto – Ringrazio anche Matteo Salvini. Ora ci rimbocchiamo le maniche per il paese. Potenzieremo le risorse del territorio e saremo al fianco della gente con tutti i mezzi in nostro potere”.

TORNA ALLA HOME