Lorenzo Agnelli correrà con la Lista Civica per le elezioni comunali, una mossa che non tutti hanno gradito. «Il centrodestra è compatto, con quelli che non hanno tradito i propri elettori», ha commentato Federica Epis.

Lorenzo Agnelli corre con la Civica

Una notizia shock che è stata resa ufficiale nei giorni scorsi, quando si pensava che l’ex consigliere di «Orzinuovi cambia» potesse far parte della compagine di centrodestra e Lega. Invece no.

Giovedì mattina Agnelli ha reso pubblico il suo impegno preso con la lista del gruppo dell’attuale sindaco Andrea Ratti, alla fine di 10 anni di mandato, spazzando via i dubbi su con chi dovesse correre… ora è certo che non starà né con Lega né con centrodestra.

Leggi l’articolo completo su Manerbio Week in edicola venerdì 5 aprile

TORNA ALLA HOME