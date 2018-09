Il nuovo concept Nissan Navara è stato presentato al Motor Show di Hannover. Si tratta dei nuovi Navara Dark Sky Concept e Navara N-Guard. Entrambi i modelli evidenziano la versatilità dei veicoli commerciali Nissan, per i quali gli allestimenti hanno registrato un aumento delle vendite del 300% nell’ultimo triennio. Protagonista dell’evento è Nissan Navara Dark Sky Concept. Sviluppato nel Regno Unito in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). E’ dotato di una versione avanzata della tecnologia di assistenza alla guida Nissan ProPILOT. Mette in risalto la capacità del pick-up Nissan di trainare e alimentare un laboratorio astronomico mobile. Il concept include un sofisticato telescopio PlaneWave con modulo di trasporto ad hoc. Grazie alle capacità di traino di Navara, è possibile trasportare il telescopio in zone remote e sui percorsi off-road più impegnativi, fino a trovare le condizioni di oscurità ideali per l’osservazione del cielo stellato.

Nuovo concept Nissan Navara, ecco la N-Guard

Al Salone di Hannover debutta anche Navara N-Guard, una versione speciale che unisce forza ed eleganza. Novità di design per gli interni e gli esterni conferiscono a questa versione del pickup Nissan un aspetto ancora più grintoso. Il lancio commerciale in Italia è previsto entro il mese di settembre. Ispirato al concept Nissan Navara EnGuard svelato al Motor Show di Hannover nel 2016, Navara N-Guard è disponibile presso lo stand Nissan con allestimento “OFF-ROADER AT32”. Più alta da terra ed equipaggiata con protezioni sottoscocca e snorkel opzionale, è la versione Navara più estrema mai offerta ai clienti europei.

Il pick-up Nissan più venduto al mondo

Capaci di affrontare ogni situazione di guida e dotati delle sofisticate tecnologie Nissan Intelligent Mobility, gli LCV Nissan continuano a conquistare nuovi clienti in tutto il mondo, aiutando Nissan a concretizzare l’obiettivo strategico per questa categoria di veicoli: raggiungere il 40% di crescita sostenibile entro il 2022. Le vendite globali di LCV nella prima metà del 2018 hanno raggiunto 464.900 unità, con un incremento del 5,7% rispetto allo scorso anno. Navara occupa una posizione chiave nella gamma globale degli LCV Nissan ed è il pick-up Nissan più venduto al mondo.