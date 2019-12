Oltre cento aziende agroalimentari, del bio e del verde premiate come ‘Ambassador’, ambasciatori del ‘Sistema Italia’ nel Mondo. E una promessa:

“Sarà un appuntamento annuale, quindi pronti per Ambassador Day 2020”.

Come racconta GiornalediMonza.it, nel weekend trascorso si è tenuta una serata di gala, la prima edizione dell’Ambassador Day, nella magnifica cornice della Villa Reale di Monza venerdì sera, che ha visto protagonisti i comparti ‘green’. E che ha riscosso grandi consensi, tante emozioni e la volontà di replicare per l’anno prossimo.

A premiare le aziende, che hanno attraversato il red carpet allestito nel Salone delle feste della Villa Reale, il vice presidente della commissione ambiente della Regione Lombardia Gabriele Barucco e le principali autorità del territorio di Monza-Brianza, tra cui il Presidente della Provincia MB, Luca Santambrogio, che ha affermato:

“Il nostro è un territorio ricco di aziende operanti nel settore del food, del bio e del verde . Proprio per questo motivo, siamo onorati che la I edizione di ‘Ambassador Day’ si sia svolta alla Villa Reale di Monza e speriamo che il connubio continui l’anno futuro”.

Gli ha fatto eco l’Assessore all’Ambiente del Comune di Monza, Martina Sassoli (“Un evento riuscitissimo che speriamo venga replicato a Monza l’anno prossimo!”) e Ada Rosafio di Confesercenti

MB che ha insignito le aziende con la pergamena ‘Ambassador 2019’.

Grande orgoglio per le realtà premiate nel corso della serata, provenienti per lo più dal Nord Italia, ma anche con una discreta rappresentanza del Centro-Sud.

Nomi molto significativi del settore agroalimentare, bio e verde tra cui Salumi Lorenzi, Neoruralehub, Forever living, Montalto Bellezza bio, Momentum Green, Carioni Bio ed Istituto Erboristico L’Angelica che, tramite il proprio responsabile Ho.Re.Ca Giuseppe Famigliolo, ha affermato:

“Un grande onore essere premiati per il nostro impegno nell’ambito del benessere dove scienza, innovazione e natura si uniscono all’insegna del Made in Italy in un contesto davvero magnifico e con una platea importantissima”.