Verolanuova Direzione Terra una grande festa con i giovani

Da oggi pomeriggio piazza Libertà a Verolanuova si è animata grazie alla festa organizzata da Coldiretti Brescia.

Diverse le attività proposte per far conoscere alle nuove generazioni (ragazzi delle scuole) il mondo dell’agricoltura, dove è stato possibile effettuare una visita virtuale in azienda agricola e in contemporanea poter visitare il mercato di “Campagna Amica”. Grande l’entusiasmo per le prove di abilità con il trattore e grande soddisfazione per l’Agriaperitivo, sempre a cura di Campagna Amica.

I ragazzi intervistano Coldiretti

L’evento si è fatto ora ancor più interessante poiché i ragazzi, in questo momento, stanno intervistando dei rappresentanti della Coldiretti, in particolare Ettore Prandini presidente nazionale, Paolo Voltini presidente regionale, Davide Lazzari delegato giovani Impresa Brescia e Carlo Maria Recchia delegato giovani Impresa Lombardia. Non sono mancate domande a rappresentanti del territorio come ad Angiolino Albini dirigente scolastico di Borgo San Giacomo, San Paolo e Quinzano, il tutto con la moderazione dello speaker Luca Riva.

Il momento di confronto si è aperto con i saluti il sindaco Stefano Dotti e del Maggiore dei Carabinieri Tedros Christian Comitti Beré.

