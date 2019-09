Da martedì 24 a sabato 28 settembre, una delegazione di studenti e insegnanti dell’Istituto Enogastronomico e Alberghiero di Gdynia, in Polonia, è stata ospite dell’Istituto Vincenzo Dandolo di Bargnano di Corzano.

Dalla Polonia a Bargnano

Anche quest’anno l’Istituto Vincenzo Dandolo di Bargnano di Corzano, coordinato dal dirigente scolastico Giacomo Bersini, ha partecipato al progetto “From Poland and back”, alla seconda edizione. Un’avventura nata con lo scopo di favorire l’integrazione culturale tra cittadini europei. Alcuni studenti polacchi dell’Istituto Enogastronomico e Alberghiero di Gdynia, città portuale nella baia di Danzica, accompagnati da loro docenti, sono stati ospitati all’ l’Istituto Dandolo. L’intensa settimana è stata caratterizzata dalla partecipazione degli studenti polacchi all’attività laboratoriale di cucina, ma non solo. Sono stati predisposti anche laboratori di intercultura, attività ludico-sportive, visite guidate in lingua alla scoperta di Brescia e del suo territorio.

Nell’ottica del reciproco scambio anche gli studenti italiani dell’Istituto Dandolo verranno ospitati a maggio

a Gdynia. L’intenzione è infatti quella di rinnovare gli appuntamenti e confermare un gemellaggio tra le due realtà che si è rivelato emozionante e intenso.

