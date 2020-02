Trenzano premia le eccellenze della scuola con le borse di studio 2020. La cerimonia si è tenuta ieri sera, ma in occasione del patrono, San Valentino.

Trenzano premia le eccellenze della scuola

Trenzano premia le eccellenze della scuola, in concomitanza con l’apertura delle feste patronali della frazione cossiranese. Nella serata del 13 febbraio, alla sala civica Paolo VI, 30 studenti hanno ricevuto un premio per l’impegno sui banchi di scuola. Diversi i livelli tra medie, superiori e università. Crescono anche i premi che da circa 7mila euro, vedono un importo per il 2020 di 10mila euro, frutto dei tagli della politica sugli stipendi della giunta.

I premiati

Dalle mani del primo cittadino Italo Spalenza questi sono stati i ragazzi che hanno ricevuto l’incentivo al merito:

1 RIVETTI NAIKE secondaria primo grado

2 LOCATELLI SERENA secondaria primo grado

3 PELATI SERENA secondaria primo grado

4 FOGAZZI SOFIA secondaria primo grado

5 MESCHINI SERENA secondaria primo grado

6 SERAFINI DAVIDE secondaria primo grado

7 DEMBELE COUMBA secondaria primo grado

8 GUALDI TOMMASO secondaria primo grado

9 MIGNANELLI MATILDE secondaria secondo grado

10 SCARATTI FRANCESCA secondaria secondo grado

11 RIZZINI SOFIA secondaria secondo grado

12 ZOLDAN CLARA secondaria secondo grado

13 RIZZINI CAMILLA secondaria secondo grado

14 BARISELLI GIORGIA secondaria secondo grado

15 GRAZIOLI GLORIA secondaria secondo grado

16 NOVARA RACHELE secondaria secondo grado

17 TONINELLI SILVIA maturità

18 BARBOGLIO SILVIA maturità

19 PADERNO EDOARDO maturità

20 TOMASONI GESSICA laurea specialistica

21 TONINELLI MARINA secondaria secondo grado

22 BOSIO ALESSIO secondaria secondo grado

23 ABATEGIOVANNI EMILY secondaria secondo grado

24 TONINELLI MATTIA PRESENTE secondaria secondo grado

25 DANEJA SARA secondaria secondo grado

26 SCARATTI FILIPPO secondaria secondo grado

27 BERSINI PIETRO maturità

28 PADERNO NADIA laurea specialistica

29 TONINELLI MARINA laurea specialistica

I volti

Nel numero del Chiariweek di venerdì 21 spazio ad una ricca gallery fotografica con i premiati e voce ai presenti della serata.

