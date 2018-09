Cambiare prospettiva è l’unica via per il futuro. Recità così il claim dell’importante appuntamento in calendario venerdì 28 settembre 2018 a Milano: il forum “Uniti per il clima” sarà l’occasione per parlare di riscaldamento globale, ma non solo con tanti importanti protagonisti.

Uniti per il clima a Milano

A promuovere l’evento, Engie e Università Bicocca. Il tutto nell’ambito della “Milano Green Week” in programma dal 27 al 30 settembre. L’agenda dei lavori si aprirà alle 13 alla Torre Breda Bicocca di viale Sarca 230.

C’è anche il climatologo Mercalli

Alle 14 prenderanno parola il ceo di Engie Italia Olivier Jacquier, il rettore dell’Università degli Studi Milano-Bicocca Cristina Messa, il noto climatologo Luca Mercalli e il direttore del dipartimento di Scienze dell’Ambiente in Bicocca Marco Orlandi.

Talk show con i politici

Ma alle 14.45 Mercalli modererà un vero e proprio dibattito, secondo la formula talk show, al quale prenderanno parte anche il viceministro allo Sviluppo economico Dario Galli, l’assessore all’Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli, la presidente del comitato scientifico BASE-Bicocca Livia Pomodoro, il numero due di Regione Lombardia Fabrizio Sala e il presidente di ENEA Federico Testa.

