Dopo quattro anni Milzano torna ad avere la sua Scuola dell’Infanzia: oggi il primo open day per presentare struttura e servizi.

Open day alla Scuola dell’Infanzia

Gli imponenti saloni dell’ex asilo hanno accolto le famiglie e i numerosi bambini che per un giorno hanno potuto avere un assaggio delle future attività. I locali completamente ristrutturati hanno offerto una mattinata ricca di giochi per i più piccoli che si sono destreggiati con travasi, disegni e didó, mentre i genitori hanno apprezzato la qualità degli ambienti ed hanno ascoltato i numerosi servizi offerti. “Grazie per essere qui – ha esordito il primo cittadino Massimo Giustiziero visibilmente emozionato – Dopo tanto lavoro e tanto impegno L’asilo è pronto e da oggi sarà intitolato a don Luigi Gatti”. La struttura sarà aperta fino alle 17 per chi volesse visitarla ed avere informazioni.

