Sarà prorogata fino al 23 maggio 2020 la cassa integrazione straordinaria per i 1.689 lavoratori di Mercatone Uno. Un accordo raggiunto nella giornata di ieri in un tavolo al Ministero del Lavoro con i sindacati. Una decisione arrivata tenendo conto “dell’andamento delle trattative in corso per la cessione dei compendi aziendali”.

Le offerte

Mercatone Uno attualmente si trova in amministrazione straordinaria a seguito del fallimento della società acquisitrice Shernon Holding. A inizio dicembre dello scorso anno erano state aperte le buste con le offerte per l’acquisto dei 55 punti vendita sparsi in tutta Italia. Sono 14 complessivamente gli investitori che hanno avanzato ipotesi di acquisizione. Solo otto negozi non sono stati compresi in alcuna offerta: si tratta di Verdello (Bg), Crevoladossola (Verbano-Cusio-Ossola), Caltignaga (Novara), Serravalle Scrivia (Alessandria), Villafranca d’Asti, Capena (Roma), Bari e , Castegnato (Brescia), dove erano impiegate 19 persone.

Nel frattempo, da qui a maggio, proseguirà il confronto tra le parti con l’obiettivo primario di garantire la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali.

