Lunedì la campanella suona alla Quinto Capitanio di Castelcovati. Le lezioni riprenderanno regolarmente anche dopo il passaggio della supercella che ha devastato il paese.

Campanella a Castelcovati

l maltempo ha fatto ingenti danni, ma Castelcovati non si ferma. Proprio per questo il Consiglio di amministrazione della scuola materna Quinto Capitanio, nonostante i danni subiti dai forti temporali, ha voluto comunicare che per l’inizio delle lezioni le aree esterne danneggiate dal forte vento saranno messe in sicurezza e ci sarà un regolare svolgimento delle lezioni.

Si procederà poi, nelle prossime settimane alla sistemazione definitiva della recinzione e delle vetrate rovinate.

La campanella suonerà dunque come in tutte le altre scuole, lunedì mattina 2 settembre.

TORNA ALLA HOME