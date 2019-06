L’asilo di Quinzanello a fine mese chiuderà i battenti.

L’ultimo “Girotondo” a Quinzanello

Ancora pochi giorni (leggasi fine giugno) e la saracinesca dell’asilo Girotondo di Quinzanello sarà abbassata per sempre.

Una piccola struttura, ma con una lunga storia e punto di riferimento importante per la frazione.

Punto di riferimento che, a partire da luglio, viene a mancare.

“C’è grandissimo dispiacere e tristezza dentro di noi – ha commentato Andreina Tedoldi, presidente del Cda che durante la festa di sabato non ha nascosto le proprie emozioni – Questa era casa mia: è l’asilo che ha frequentato tutta la mia famiglia, compresi i miei due figli e che ho vissuto ancora più intensamente in questi cinque anni nei quali sono stata presidente”.

