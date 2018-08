Michele Bersini è ipovedente. Classe 1992 di Travagliato, il giovane vuole fare l’università. I tutor dell’associazione Giulio Bruno Nicolini lo stanno aiutando a studiare per la maturità.

La storia di Michele, ipovedente che prepara la maturità

Una forza di volontà e una tenacia smisurate. Michele Bersini, classe 1992 di Travagliato, sa dove vuole andare e, passo dopo passo, si impegna per farcela e per superare le difficoltà.

Ipovedente dalla nascita, Michele non si arrende e insegue i suoi sogni e i suoi obiettivi: gli esami di terza e quarta superiore, la maturità e infine l’università grazie al sostegno e all’aiuto dei tutor dell’associazione Giulio Bruno Nicolini.

