La scuola a Manerbio riparte… fra le note. Banda, Santa Cecilia e professori hanno accolto gli studenti con tre concerti personalizzati.

Un’accoglienza originale quella che questa mattina gli studenti delle elementari e medie hanno ricevuto per il loro ritorno fra i banchi di scuola. Davanti all’ingresso dei plessi, strumenti in mano e fiato nel polmoni, c’era i musicisti della città: la banda per la primaria, Marco Mombelli e le suore per la paritaria parrocchiale e la professoressa di musica Stefania Maratti. Un modo simpatico per fare il pieno di energie e cominciare al meglio il nuovo anno scolastico.

